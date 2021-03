Libri, NebbiaGialla Suzzara Noir Festival festeggia 15 anni online

I premi NebbiaGialla

Il Festival promuove inoltre l’assegnazione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca per romanzi editi (11ma edizione) - che nel corso degli anni ha premiato autori come Maurizio de Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti Barbara Baraldi -, del Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, e del Premio NebbiaGialla per romanzi inediti in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9. Le premiazioni avranno luogo a settembre 2021.