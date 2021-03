Lavoro, Sala: Livelli occupazionali a Milano passo indietro di 5 anni

A causa della crisi dovuta al Covid-19, "siamo tornati ai livelli occupazionali pre Expo, quindi abbiamo fatto un passo indietro in termini occupazionali di 5 anni" a Milano. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa promossa da Comune e Diocesi per l'anniversario della creazione del Fondo San Giuseppe, per andare incontro a chi ha perso il lavoro con la crisi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO)

"Conto sui fondi del Recovery plan"

"Io non ho altre ricette serie oltre a un sapiente utilizzo dei fondi del Recovery plan", ha aggiunto il sindaco. "Conto tantissimo su quello, perché abbiamo tanti progetti pronti e Milano si candida a poter fare un grande cambiamento dal punto di vista delle infrastrutture, della mobilità, dell'ambiente, e delle case popolari". Sala ha poi ricordato che "quei fondi devono essere spesi necessariamente entro il 2026-2027, è importante avere già progetti pronti a livello definitivo ed esecutivo. Io in questi mesi sto cercando di preparare questi progetti in modo che se otterremo i fondi potremo ripartire. Quella è la via principale per garantire occupazione". In città nonostante tutto ci sono comunque "segnali positivi, gli interessi tra gli operatori del real estate ci sono e questa situazione ha portato a capire che c'è bisogno di appartamenti a prezzi più bassi e penso che in varie zone della città partiranno nuove iniziative - ha concluso - e poi, piano piano, si tornerà col turismo e con la Milano frizzante".