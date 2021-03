Incidente stradale a Vigevano: morto motociclista

L’uomo alla guida del mezzo proveniva da Mortara ed era diretto verso il ponte sul Ticino: ha urtato un’auto che procedeva in senso opposto, è stato sbalzato dal sellino ed è stato investito da un camioncino. In corso gli accertamenti da parte della polizia locale

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la circonvallazione di Vigevano (in provincia di Pavia). In sella alla sua moto, proveniente da Mortara (nel Pavese) e diretto verso il ponte sul Ticino, ha urtato un'auto che procedeva in senso opposto, è stato sbalzato dal sellino della sua moto ed è stato investito da un camioncino.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell'incidente.