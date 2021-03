Covid Crema, fugge da ospedale nonostante polmonite: denunciato

A Crema i carabinieri sono intervenuti nelle ultime ore per riprendere due persone che, positive al Coronavirus erano fuggite da un ospedale e dalla propria abitazione. A Crema, un uomo residente a Casale Cremasco, dopo otto giorni di ricovero per polmonite da Covid-19, ha deciso arbitrariamente di lasciare l'ospedale per tornare a casa. I militari, avvertiti dai sanitari, hanno rintracciato l'uomo che, però, si è si è rifiutato di essere ricoverato di nuovo. Il personale ospedaliero ha disposto l'isolamento fiduciario in casa. L'uomo, 64 anni, è stato denunciato alla Procura per la violazione della quarantena, cosi come disposto dalle leggi anti Covid e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il secondo caso

A Casalbuttano e Uniti, invece, i militari hanno denunciato un residente a Bordolano, un operaio di 45 anni, che, nonostante fosse posto in regime di isolamento dall'Autorità sanitaria, è stato fermato durante un posto di controllo.