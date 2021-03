Somma Lombardo, incendio nei boschi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme che hanno al momento distrutto circa quattromila e cinquecento metri quadrati di vegetazione. Non è esclusa la matrice dolosa

Un incendio è divampato in un'area boschiva a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Potrebbe trattarsi di un focolaio di un altro rogo che nelle scorse ore ha interessato la medesima zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme che hanno al momento distrutto circa quattromila e cinquecento metri quadrati di vegetazione. Non è esclusa la matrice dolosa.