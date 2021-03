Covid Lombardia, 4.282 casi. Superati i 30mila morti

I tamponi processati quest’oggi sono stati 59.626, con un tasso di positività del 7,1 per cento. A Milano i nuovi contagi sono 1.062, di cui 401 in città

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 4.282 nuovi casi, di cui 160 'debolmente positivi', e 110 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi superano quota 30 mila, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazienti Covid in terapia intensiva salgono a 845 (+9), mentre i ricoverati a 7.178. Ieri, a fronte di 47.175 tamponi, c'erano stati 3.643 contagi e 99 morti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

La situazione nelle province

A Milano i nuovi casi sono 1.062, di cui 401 in città, sono 790 a Brescia, 495 a Varese, 357 a Pavia, 301 a Monza e in Brianza, 279 a Como, 240 a Bergamo, 199 a Mantova e 195 a Cremona. Lecco, Lodi e Sondrio si attestano sotto i 100 contagi.