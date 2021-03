Covid Lombardia, in rete finto calendario vaccini: Regione chiarisce

In queste ore sta circolando online un finto calendario in cui vengono indicate le date secondo cui proseguirà la campagna vaccinale in Lombardia, diviso per fasce d'età comprese tra i 60 e i 79 anni e corredato di sito internet per procedere con la prenotazione. La Regione è però intervenuta con una nota in cui riferisce che si tratta di una fake news, ricordando che le indicazioni riguardanti il piano delle vaccinazioni verranno rese note esclusivamente attraverso i canali ufficiali di Regione Lombardia. “Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero”, si legge nel breve comunicato pubblicato sulle pagine social insieme all’immagine del falso calendario. “Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione - prosegue la nota - anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - IN LOMBARDIA DATI DA ZONA ARANCIONE)