Forte vento a Milano, cede la facciata di un palazzo in via Arsia

Giornata di forte vento a Milano con raffiche che hanno causato alcuni momenti di emergenza in città. Non si sono registrati feriti ma sono state molte le chiamate al centralino del Comune e ai vigili del fuoco per cornicioni e impalcature pericolanti sia nel capoluogo sia nell'hinterland.

Cede facciata di un palazzo in via Arsia

Intorno alle 14 pompieri e polizia locale sono intervenuti in via Arsia, a Quarto Oggiaro, per il distacco della facciata di un palazzo di edilizia popolare, che minaccia di rovinare al suolo. La strada è stata chiusa. In via Appennini, sempre nella zona Nord della metropoli, le paratie della recinzione di un cantiere edile, spinte dal vento, si sono rovesciate su un'auto in transito. Il conducente è rimasto illeso. Nelle strade sono molti i cartelli stradali ribaltati su auto in sosta o le pubblicità cadute al suolo, ma al momento non si registrano casi con danni gravi.