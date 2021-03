Tre incendi nel Milanese: fiamme in un ristorante e in 2 appartamenti

Al momento, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, non risultano feriti o persone intossicate in nessuno dei tre roghi, tutti spenti nonostante danni importanti alle strutture. Le cause non sono ancora state accertate

Tre incendi si sono verificati nel pomeriggio in tre diversi Comuni del Milanese. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 15 nel ristorante 'La Rampina', in via Rocca Brivia, nella campagna di San Giuliano Milanese. Le fiamme hanno interessato il tetto e gli arredi del locale storico. Circa mezz'ora dopo, il secondo incendio è scoppiato in una casa in via John Fitzgerald Kennedy a San Donato Milanese; infine, verso le 16:20, il terzo si è propagato in un alloggio a Settimo Milanese in via Fattore.

Al momento, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, non risultano feriti o persone intossicate in nessuno dei tre roghi, tutti spenti nonostante danni importanti alle strutture. Le cause non sono ancora state accertate.