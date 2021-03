Incidente sul lavoro a Milano, ferito operaio di 47 anni

È avvenuto in un autofficina di via Rubattino. L'uomo ha riportato la frattura del femore dopo essere rimasto schiacciato da un trasformatore dal peso di tre tonnellate

Un operaio di 47 anni ha riportato la frattura del femore in un incidente sul lavoro avvenuto in un autofficina di via Rubattino a Milano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato schiacciato da un trasformatore dal peso di tre tonnellate. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza, e i vigili del fuoco.