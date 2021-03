Incentivi auto, in Lombardia bonus esauriti in un giorno e mezzo

Gli incentivi auto disposti da Regione Lombardia sono finiti in un giorno e mezzo.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, i 16,2 milioni di euro a disposizione per il bando auto 2021 sono durati meno di due giorni: le prenotazioni, aperte la mattina di lunedì 1 marzo alle 12 del giorno dopo erano già chiuse. Le risorse per l'acquisto di autovetture sono esaurite. Rimane aperta la possibilità di presentare domanda per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori. Domanda di contributo per l'acquisto di autovetture di categoria M1 a zero o bassissime emissioni, o l'acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori o motoveicoli) ad alimentazione esclusivamente elettrica.

3209 prenotazioni tramite venditori e concessionari

Oltre la metà dei contributi richiesti dai cittadini lombardi è andato ad auto a emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori e concessionari sono state 3.209: 1.081 per auto a zero emissioni con radiazione di un veicolo più inquinante, 704 prenotazioni per auto ibride, 606 per auto a zero emissioni senza radiazione di un veicolo, 493 per veicoli a benzina, 191 per veicoli a metano/gpl e 54 per auto diesel.