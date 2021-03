Covid Lombardia, a Viggiù vaccinata tutta la popolazione. VIDEO

Le operazioni hanno preso il via sabato e si concluderanno domani. Il modello, come ha detto lo stesso Guido Bertolaso, potrà essere replicato per casi analoghi

Mentre nel resto della Lombardia prosegue la campagna vaccinale dedicata agli over 80 e alla vigilia della somministrazione al personale scolastico, a Viggiù, in provincia di Varese, Regione Lombardia sta portando avanti una campagna straordinaria di vaccinazione di massa anti-Covid su tutta la popolazione maggiorenne. Le operazioni hanno preso il via sabato e si concluderanno domani. Il modello, come ha detto lo stesso Guido Bertolaso, potrà essere replicato per casi analoghi. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La cittadina al confine svizzero, particolarmente colpita dalla variante inglese, era stata inserita in fascia rossa, da cui è uscita oggi per entrare in arancione scuro così come i comuni di Bollate e Mede.