Arese, aggredirono carabinieri in un centro commerciale: due arresti

I carabinieri di Lainate e Arese (Milano), hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile e una di collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di un 17enne di Arese, e di un 18enne di Rho, minorenne all'epoca dei fatti, ritenuti responsabili, di lesioni personali aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale aggravata continuata, oltraggio a un pubblico ufficiale, furto e porto illecito di oggetto atto ad offendere. I due, il 25 ottobre dell'anno scorso, in occasione dell'intervento di militari nel centro commerciale "Il Centro" di Arese a seguito di una segnalazione per schiamazzi e assembramenti, si erano scagliati contro i militari i con spintoni e pugni in volto, provocando loro delle lesioni.