Un incendio è scoppiato nella serata di ieri a Nerviano, in provincia di Milano, in un capannone di oltre mille metri quadri contenente materiale plastico. Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco. Inviati anche uomini del nucleo Nbcr, che però non hanno rivelato tossicità nell'aria. Il rogo è sotto controllo.