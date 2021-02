Incidente stradale, scontro a Nosadello: grave una 12enne

Non desterebbero particolari preoccupazioni, invece, le condizioni delle due donne e di due bambini di quattro

Cinque persone - due donne, altrettanti bambini e una ragazza di 12 anni - sono rimasti feriti nello scontro tra due auto accaduto questa mattina a Nosadello, frazione di Pandino, nel Cremonese. Lo rende noto il 118.

Condizioni gravi

La più grave è la ragazzina 12enne che è stata intubata dai soccorritori e portata in elisoccorso in ospedale. Non desterebbero particolari preoccupazioni, invece, le condizioni delle due donne e di due bambini di quattro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco.