Covid, in Lombardia 4.557 nuovi contagi su 46.725 tamponi

In Lombardia nelle ultime ore si registrano 4.557 nuovi contagi su 46.725 tamponi esaminati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è al 9,7%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 416 mentre quelle negli altri reparti sono 4.034. I decessi sono 48 per un totale di 28.275 morti in regione dall'inizio della pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Nella provincia di Milano si registrano 1.145 casi, di cui 457 nel capoluogo, in quella di Brescia 918, Monza e Brianza 505, Varese 365, Bergamo 358, Como 289, Pavia 220, Lecco 197, Mantova 180, Cremona 149, Sondrio 78 e in quella di Lodi 51.