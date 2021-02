Genovese resta in carcere. Nuovo arresto per presunta violenza a Ibiza

La difesa chiedeva il trasferimento dell’imprenditore ai domiciliari in una clinica per la disintossicazione. Intanto, al 43enne è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui si contesta una presunta violenza avvenuta luglio sull'isola spagnola. Il gip: “Ha mostrato disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne. In libertà compirebbe certamente reati della stessa indole”

Alberto Genovese resta in carcere. Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha infatti respinto l'istanza di scarcerazione e il trasferimento agli arresti domiciliari in una clinica di Como per disintossicarsi presentata dalla difesa dell'imprenditore, in carcere dal 6 novembre scorso con l'accusa di aver stordito con droghe e violentato una 18enne durante una festa nel capoluogo lombardo. Il giudice ha respinto anche la richiesta di procedere con una perizia che avrebbe dovuto valutare la compatibilità col carcere di Genovese. Dagli atti del servizio psicologico di San Vittore è tuttavia emerso che il 43enne non ha patologie, nemmeno legate all'uso di cocaina.

Nuova ordinanza di custodia cautelare

Intanto, sempre nella giornata di oggi, all'imprenditore è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e cessione di droga, nella quale si contesta a Genovese una presunta violenza che sarebbe avvenuta a luglio a Ibiza. Come si legge nell'ordinanza, firmata dal gip sulle indagini della Squadra mobile, dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, il 43enne, con la "partecipazione" della sua fidanzata Sarah Borruso, indagata (non destinataria di misura cautelare), "con violenza e abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica" avrebbe costretto la 23enne "a subire atti sessuali" il 10 luglio 2020. La giovane mise a verbale gli abusi già prima dell'arresto di Genovese dello scorso novembre. In "una festa all'interno della residenza Villa Lolita" a Ibiza, "affittata per un periodo di vacanza da Genovese", lui e la fidanzata avrebbero offerto più volte alla giovane "sostanze stupefacenti", cocaina e ketamina, fino ad uno "stato di alterazione del livello di coscienza". Poi, dopo averla condotta "all'interno della loro camera da letto e dopo averle offerto altre sostanze stupefacenti, mentre si trovava in stato di semi-incoscienza" l'avrebbero costretta a "subire plurimi atti sessuali", continuando a cederle droghe, "fino a che la ragazza non veniva accompagnata fuori dalla stanza sorretta dai due indagati", poiché "incapace di reggersi in piedi e sanguinante".

Respinte altre richieste di arresto

Respinto l'arresto, invece, per un presunto tentato abuso sulla stessa ragazza del giugno 2020 - in questo caso, per il gip, non c'è stato un tentativo di violenza, ma un approccio sessuale respinto - e per una presunta violenza sessuale su un'altra giovane del 4 luglio, sempre a Ibiza. Non sono state accolte dal gip le ipotesi d'accusa per altri 5 presunti episodi di abusi su un'altra ragazza, tra marzo 2019 e ottobre 2020 a Milano. Su questi casi (per alcuni è indagata anche la fidanzata) ci sarebbero state dichiarazioni contradditorie da parte della presunta vittima, smentite dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'appartamento di Genovese. La giovane non sarebbe stata incosciente e aveva avuto una relazione di circa un anno e mezzo con l'imprenditore. Le ultime due ragazze hanno sporto denuncia contro l'ex imprenditore delle start up e hanno raccontato le loro vicende sui media. Per questi episodi, secondo il gip, sono necessari ulteriori approfondimenti.

Il gip: “Disprezza il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne”

Secondo il gip, Alberto Genovese ha "manifestato una spinta antisociale elevatissima ed un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne" e "deve presumersi che, se rimesso in libertà, o comunque in una situazione tale da dover volontariamente osservare le prescrizioni imposte, compirebbe certamente reati della stessa indole”. Inoltre, si legge nell’ordinanza, la sua personalità è "altamente pericolosa", anche perché a Ibiza ha “attuato la medesima condotta già posta in essere" con la ragazza 18enne a Milano, "consistente nella ripetuta somministrazione di sostanza stupefacente, in modo da ridurla ad uno stato di incoscienza totale ed a compiere atti sessuali senza la sua partecipazione emotiva e, conseguentemente, senza che lei potesse prestare il consenso".

Le chat

Altri elementi sono emersi dall’analisi delle chat di Genovese. ”Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa, per cui prendo in considerazione di essere meno un animale”, il messaggio inviato dal 43enne a un amico ad aprile 2020. Per il gip Perna, dalle chat “si comprende quale sia l'intimo convincimento di Genovese rispetto al sesso ed alle donne, dimostrando egli indubbiamente un preoccupante maschilismo ed un carattere prevaricatore, connotato da totale mancanza di rispetto verso il genere femminile”.