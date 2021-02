Calcio in lutto, è morto l'ex difensore dell'Inter Mauro Bellugi

Calcio in lutto. Mauro Bellugi, ex calciatore dell'Inter, è morto in un ospedale a Milano. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. Nella sua carriera ha giocato con Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, collezionando 227 presenze. Dopo essere stato contagiato dal coronavirus, era stato colpito da una trombosi e aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe: il 13 novembre la prima, il 20 la seconda. . La sua storia aveva commosso tutti per la forza d’animo con cui aveva affrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto.

Chi era Mauro Bellugi

Bellugi è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, debuttando in prima squadra nel 1969 e vincendo appena 20enne lo scudetto del 1970-71. Il 3 novembre 1971 ha segnato il suo unico gol in carriera, nella Coppa dei Campioni '71-'72 contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach (nella partita vinta dall’Inter per 4-2). Nel 1974 il suo trasferimento al Bologna, dove gioca fino al 1979 diventando un punto di riferimento per la difesa degli emiliani, nonostante il grave infortunio rimediato nella stagione 1976-77 (giocò soltanto due gare). Passa al Napoli nel 1979-80 e nella Pistoiese nel 1980-81, chiudendo la carriera in Toscana. Il suo ritiro avviene per i dolori alla gambe. Con la maglia della Nazionale tra il 1972 e il 1980 ha collezionato 32 presenze, disputando i Mondiali del '74 in Germania Ovest e quelli del 1978 in Argentina. Bellugi è diventato un apprezzato opinionista televisivo, famoso per la sua competenza e la sua ironia.