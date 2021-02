Incidente sul lavoro nel Lecchese: morto 70enne

Un 70enne di Pescate (in provincia di Lecco), è morto oggi a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Malgrate (nel Lecchese). L’uomo è rimasto coinvolto, per cause e dinamica ancora in fase d'accertamento, nel ribaltamento di un escavatore condotto da un'altra persona. Sono stati mobilitati i soccorsi con l'ausilio di un elicottero, un'ambulanza e i vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri.