Pedopornografia sui social: arrestato 28enne in provincia di Varese

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico dagli agenti della polizia postale di Varese, dopo una perquisizione compiuta su delega dalla Procura di Milano. Secondo l'accusa il 28enne per anni ha scambiato e diffuso materiale pedopornografico attraverso un noto social network, arrivando a entrare in possesso di migliaia di immagini e video di pornografia minorile. È stato portato nella casa circondariale di Busto Arsizio.

L'indagine, avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio polizia postale, è partita da una segnalazione arrivata nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online.