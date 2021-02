Una scritta neonazista, 'Forza Hitler', è stata tracciata sull'auto di una insegnante di origine ebrea. Il fatto, riportato da Il Giorno, è avvenuto a Rosate in provincia di Milano sabato scorso, 13 febbraio, quando la donna ha trovato la propria auto, una Fiat Panda, con la scritta fatta a mano con un pennarello indelebile sulla carrozzeria. Solo la sua vettura era stata imbrattata, e non ci sono dubbi sul fatto che fosse stata presa di mira. La docente, che insegna in una scuola elementare a Milano, ha sporto denuncia.

Solidarietà da parte del sindaco

Il sindaco di Rosate Daniele Del Ben, paese di cui è cittadina onoraria la senatrice Liliana Segre, ha subito espresso solidarietà alla vittima. "La comunità rosatese ribadisce la propria opposizione a qualsiasi forma di intolleranza e di discriminazione di tipo razziale ed esprime solidarietà ai cittadini coinvolti", scrive il primo cittadino su Facebook postando la foto dell'auto imbrattata.