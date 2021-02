Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella provincia di Milano nelle ultime ore si sono registrati 400 nuovi casi, di cui 160 nel capoluogo. In tutta la Lombardia invece sono stati 1.696 i contagi su 29.846 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 5,6%. Le persone attualmente positive sono 48.673, di queste 44.607 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio, 373 sono ricoverate in terapia intensiva mentre 3.693 presso gli altri reparti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Nella provincia di Milano nelle ultime ore si sono registrati 400 nuovi casi, di cui 160 nel capoluogo. In tutta la Lombardia invece sono stati 1.696 i contagi su 29.846 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 5,6%. Le persone attualmente positive sono 48.673, di queste 44.607 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio, 373 sono ricoverate in terapia intensiva mentre 3.693 presso gli altri reparti. Nella provincia di Bergamo i casi sono 90, in quella di Brescia 300, Como 182, Cremona 56, Lecco 62, Lodi 22, Mantova 103, Monza e Brianza 72, Pavia 72, Sondrio 13, Varese 286.