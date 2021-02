Fondi Lega, pm chiedono processo immediato per i due contabili

Il procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e il pm Stefano Civardi hanno chiesto il processo immediato per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per la Lega in Parlamento, e per l'imprenditore Francesco Barachetti, nell’ambito del caso Lombardia Film Commission, ossia la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di un capannone a Cormano. L'istanza, che si basa sull'evidenza della prova e che se accolta fa saltare l'udienza preliminare, sarà valutata dal gip Giulio Fanales.