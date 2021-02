Frana a Morterone: chiusa strada nel paese meno abitato d’Italia

È stata chiusa oggi per una caduta di massi la strada provinciale 63 che collega Morterone (in provincia di Lecco), il paese meno abitato d'Italia con i suoi 29 residenti, a Ballabio, centro della Valsassina (nel Lecchese). Nessun a persona né mezzi sono rimasti coinvolti nel crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Valmadrera del comando di Lecco. Nel periodo invernale Morterone rimane spesso completamente isolato, di solito per il pericolo di slavine sulla stessa strada che s'inerpica tra le montagne fino ai 1.070 metri del paese.