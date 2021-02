Ski in the city porta a Milano una pista da sci lunga 30 metri

Si è svolta questa mattina, a Milano, la presentazione di "Ski in the city", l'iniziativa promossa dalla Bes, la Bilingual European School di Milano, e dalla Baps, la British American Pre-School, che permetterà di portare nel capoluogo lombardo una vera e propria pista da sci, lunga 30 metri e larga 10, con pendenza del 10%. Il sistema in materiale sintetico, firmato da Neveplast, renderà possibile simulare la sciata sulla neve naturale. La pista sarà attiva fino alla primavera e sarà aperta anche a genitori e studenti che vorranno visitare la scuola nelle giornate di sabato 13 e sabato 27 febbraio, dalle 9 alle 13, e venerdì 19 febbraio, dalle 14 alle 16.

Giorgio Rocca ospite d’eccezione

Ospite d'eccezione dell’evento Giorgio Rocca, ex sciatore alpino italiano, vincitore di una Coppa del Mondo e di 3 medaglie di bronzo ai Mondiali, che dopo aver presentato il progetto ha tenuto una lezione di sci con gli studenti della scuola. "Spero - ha detto Rocca - che questo sia soltanto il primo di tanti altri e che sia utile a diffondere la cultura dello sci in città. In avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedrei bene un villaggio della neve, con piste di varia dimensione e difficoltà, aperte tutto l'anno, in centro città".

"L'idea - ha dichiarato il direttore della Bes, Mauro Spicci - è nata dal fondatore della scuola che voleva offrire agli studenti l'opportunità di fare sport anche in un momento come questo in cui a causa della pandemia è fortemente compromesso".