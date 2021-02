Incidente sul lavoro in Valtellina: grave un operaio rimasto folgorato

Un lavoratore valtellinese di 49 anni è rimasto gravemente ferito ieri in un incidente avvenuto a Grosotto (in provincia di Sondrio). L'uomo, di professione piastrellista per una ditta, durante un lavoro in una casa privata del paese in via Statale, ha toccato accidentalmente un cavo della corrente scoperto ed è rimasto folgorato, perdendo conoscenza. Un elicottero di Areu, decollato dall'aviosuperficie di Caiolo (in provincia di Sondrio), è intervenuto in codice rosso per trasportare l'uomo all'ospedale di Sondrio. Sull'infortunio indagano ora i carabinieri della Compagnia di Tirano e i tecnici di Ats della Montagna.