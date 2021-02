Milano, giudice: Apple dia a genitori contenuto telefono figlio morto

La disposizione viene dal tribunale civile cittadino: è la prima volta che accade in Italia. I dati del giovane, scomparso un anno fa in un incidente stradale, erano andati persi sul cellulare distrutto nello schianto, ma sincronizzati online sulla “nuvola-cloud” della compagnia

La giudice della I sezione del tribunale civile di Milano, Martina Flamini, ha ordinato in via cautelare d'urgenza ad Apple di fornire ai genitori di un ragazzo morto in un incidente stradale (avvenuto un anno fa) il recupero dai suoi account dei contenuti digitali del figlio. È la prima volta che accade in Italia. I dati erano andati persi sul telefonino distrutto nello schianto, ma sincronizzati online (e dunque recuperabili) sulla "nuvola-cloud" della compagnia.

La vicenda

I genitori avevano provato a spiegare ad Apple che, per "cercare di colmare almeno in parte il senso di vuoto", avrebbero voluto rivedere i video e foto del figlio sul telefonino, e le ricette annotate (era chef) che la famiglia avrebbe voluto raccogliere in "un progetto dedicato alla sua memoria". Apple aveva risposto negativamente, invocando anche la protezione dell'identità di terzi in contatto con il ragazzo e la sicurezza dei clienti.

La decisione del tribunale

La giudice ha ritenuto però "del tutto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge" e ha pertanto disposto che video e fotografie siano forniti ai genitori.