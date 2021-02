Brescia, disastro ambientale: disposto il sequestro della Caffaro

La Procura di Brescia, nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della Caffaro, storica azienda situata nel cuore della città dal 2003 e sito di interesse nazionale. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della Forestale e disposto dal gip Alessandra Sabatucci su richiesta del sostituto procuratore Donato Greco e dell'aggiunto Silvio Bonfigli, è dovuto al continuo inquinamento dell'impianto, con valori di cromo e mercurio ben al di sopra dei parametri di legge. Con il provvedimento di sequestro è stato nominato un custode giudiziario che dovrà garantire il mantenimento attivo della barriera idraulica che impedisce ai veleni di raggiungere la falda cittadina.

Emesse tre misure interdittive

Con il sequestro del complesso aziendale il gip ha applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese" nei confronti di Donato Antonio Todisco, presidente del consiglio di amministrazione e attuale co-amministratore di fatto della Brescia S.r.l., Alessandro Quadrelli rappresentante legale dell'impresa, e Alessandro Francesconi, consigliere delegato alle tematiche ambientali nonché direttore dello stabilimento. Le misure interdittive sono state disposte per i reati di inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, tra cui il cromo esavalente, e disastro ambientale "cagionato - scrive la Procura - dagli indagati per non aver garantito l'efficienza della barriera idraulica".