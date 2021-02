Latitante sbeffeggia i carabinieri sui social: arrestato in Svizzera

Ha pubblicato un video su Tik Tok nel quale sbeffeggiava i carabinieri convinto che non lo avrebbero mai preso, ma Mirko Rosa, alias "Mirko Oro", imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è stato arrestato in Svizzera a seguito di un'operazione dei militari del Comando Provinciale di Varese.

Le indagini e l'arresto

"Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai", affermava nel video il 46enne che si era reso irreperibile appena saputo del mandato di cattura emesso a suo carico dalla Procura di Busto Arsizio (Varese). Rosa ha tentato anche di dissimulare la sua posizione postando video che lo facessero sembrare altrove, ma gli investigatori lo hanno rintracciato e una volta ottenuto il mandato di arresto europeo, i carabinieri del Reparto Operativo varesino, grazie alla collaborazione del Servizio per la Collaborazione Internazionale e alla Polizia Cantonale di Mendrisio, lo hanno individuato e bloccato. Sei gli anni che l'ex imprenditore deve scontare a seguito di varie condanne per truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Ora Rosa si trova nel carcere di Lugano in attesa di estradizione.