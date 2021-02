Torre de' Busi, furgone finisce in un burrone: morto 53enne

Un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Torre de' Busi, in provincia di Lecco. Secondo quanto ricostruito, il furgone guidato dal 53enne è finito in un burrone in località San Marco, verso la Valcava. Il mezzo ha compiuto un volo di una quarantina di metri e il conducente è stato sbalzato fuori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma l'uomo era già deceduto.