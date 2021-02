Bergamo, minaccia carabinieri fuori dal tribunale: arrestato

Il giovane ha seguito il processo a suo carico per spaccio di droga in videoconferenza dalla stazione dei carabinieri, per via delle norme anti Covid , poi dopo la sentenza ha deciso di presentarsi in tribunale con due bottiglie di vetro e ha minacciato i militari presenti

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di introdursi in tribunale con due bottiglie di vetro, minacciando i carabinieri presenti. A quanto si apprende, il giovane di origini gambiane ha seguito il processo a suo carico per spaccio di droga in videoconferenza dalla stazione dei carabinieri, per via delle norme anti Covid. Dopo la sentenza, con la quale è stato disposto il divieto di dimora, ha deciso di presentarsi in tribunale a Bergamo per "discutere" con il giudice. L'uomo è stato arrestato per minacce e porto di oggetti atti a offendere.