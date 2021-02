Sono tutti a casa e solo uno ricoverato i 139 positivi al Covid identificati a Corzano, il paese del Bresciano che conta 1.400 abitanti. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, lo ha scritto in un post in cui fa gli auguri di "un pronto recupero" al papà del sindaco, che si trova in ospedale.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 1.746 casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 - Fontana: "Dei 139 positivi Corzano solo uno ricoverato"

Sono tutti a casa e solo uno ricoverato i 139 positivi al Covid identificati a Corzano, il paese del Bresciano che conta 1.400 abitanti. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, lo ha scritto in un post in cui fa gli auguri di "un pronto recupero" al papà del sindaco, che si trova in ospedale. "Scoperta la prima positività all'interno di una scuola - ha scritto -, è stato subito avviato lo screening di massa dall'ATS di Brescia che ha permesso di rintracciare e isolare i contagiati tra bimbi, familiari e personale scolastico. In tutto circa 300 persone. Grazie alla sinergia tra Sindaco, cittadini e ATS di Brescia, è stato messo in sicurezza il paese, tanto che, dopo nemmeno una settimana, i primi contagiati sottoposti al tampone di controllo sono già risultati negativi". "Fortunatamente - ha concluso -, nonostante la presenza di casi con variante inglese, tutti i soggetti sono stati colpiti in modo lieve e stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Solo uno di loro, il papà del sindaco, è ricoverato in ospedale e con l'occasione gli auguriamo un pronto recupero".