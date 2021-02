Nasconde 70mila euro in valigia: sequestro all'aeroporto di Malpensa

Il denaro era stato nascosto dentro alcuni pacchi di pasta nei bagagli di una passeggera diretta a Lagos, in Nigeria

Nei bagagli di una passeggera in partenza dall'aeroporto di Malpensa per Istanbul, con destinazione finale Lagos (Nigeria), sono stati scoperti 70mila euro in contanti. Il denaro, rinvenuto dalla Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, era stato nascosto dentro alcuni pacchi di pasta.

La donna aveva dichiarato di avere con sé meno di diecimila euro, cifra consentita per legge, ma il suo atteggiamento nervoso durante i controlli di rito ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Come da normativa è scattato il sequestro del 50% della somma.