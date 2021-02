Covid, a Varese in valutazione il primo caso di variante sudafricana

È stata riscontrata in un uomo rientrato nei giorni scorsi all'aeroporto di Malpensa. Il campione sarà inviato per la conferma all'Istituto Superiore di Sanità

"È in corso di valutazione presso l'ospedale di Varese dell'Asst Sette Laghi il primo caso di variante sudafricana di Sars-Cov-2, ad oggi, osservato in Italia", si legge in un comunicato dell'azienda sanitaria di Varese. La variante è stata riscontrata in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un paese africano all'aeroporto di Malpensa, risultato positivo ad un tampone eseguito presso l'ospedale di Varese dove è stato ricoverato e dove la variante è stata identificata dal Laboratorio di Microbiologia. Il campione sarà inviato per la conferma prevista all'Istituto Superiore di Sanità.