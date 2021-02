Covid Lombardia, Lucchini: “Vaccini a over 80 da fine febbraio”

Per prenotarsi “abbiamo in funzione il canale dei medici di base, che conoscono meglio questa popolazione, e abbiamo dei sistemi di prenotazione, sia con chiamata che con invito”, ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione

“In Lombardia abbiamo 700mila over 80, per loro la vaccinazione partirà entro la fine del mese di febbraio. La prima fase delle vaccinazioni finirà il 22-23 febbraio”, ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il piano di vaccinazione

Per prenotarsi “abbiamo in funzione il canale dei medici di base, che conoscono meglio questa popolazione, e abbiamo dei sistemi di prenotazione, sia con chiamata che con invito”. “L’arrivo di AstraZeneca, che ha la restrizione per gli under 55 – ha proseguito Lucchini – ci richiede di partire con la fase tre in contemporanea con la fase due. Inizieremo quindi anche la fase del personale scolastico e dei servizi essenziali e la vaccinazione di fase massiva”.

Lucchini: “Bertolaso collaborerà per la fase di vaccinazione massiva”

“Il dottor Bertolaso collaborerà per la fase di vaccinazione massiva, è una discussione di questi giorni, sono professionalità molto importanti. In Lombardia abbiamo 10 milioni di abitanti, tutte le risorse che possono servire sono benvenute”, ha infine aggiunto Lucchini.