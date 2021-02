A Codogno nuovo sfregio su manifesto simbolo dell'emergenza Covid

Sabato scorso, 30 gennaio, l'opera era stata riparata dopo che alcuni vandali ne avevano strappato via un'ampia sezione. Il manifesto rappresenta una infermiera con il viso di Wonder woman, superoina dei fumetti. Questa volta, appena sotto le braccia conserte, il manifesto è stato graffiato.

"Un simbolo importante di quanto vissuto"

"Si tratta, ora, di poca cosa quindi lasciamo tutto così - dice Tino Bruschi che con Pietro Belloni, residenti entrambi a Codogno, avevano sistemato l'immagine sabato scorso -. Speriamo, però, che non accada altro. Per noi, infatti, questo manifesto è davvero un simbolo importante di quanto abbiamo in prima persona vissuto. Siamo molto affezionati, come comunità, a quest'opera".