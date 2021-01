Casorate Primo, accoltella il padre alla schiena: denunciato 48enne

Le condizioni dell'uomo, subito trasportato al Policlinico San Matteo a Pavia, non sono gravi. Non si conoscono al momento le ragioni del gesto

Ha aggredito il padre, di 82 anni, ferendolo alla schiena con un coltello. È successo a Casorate Primo, un comune della provincia di Pavia ai confini con quella di Milano. Non si conoscono al momento le ragioni del gesto. Il figlio, 48 anni, in passato è stato affetto da patologie psichiatriche. Le condizioni dell'anziano, subito trasportato al Policlinico San Matteo a Pavia, non sono gravi. In ospedale è stato trasferito per accertamenti anche il figlio, denunciato dai carabinieri per lesioni.