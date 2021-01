Legnano, ricattavano imprenditore: arrestata coppia per estorsione

Una coppia, un uomo di 51 anni e una donna di 32, è stata arrestata a Legnano dai carabinieri di Milano con l'accusa di estorsione nei confronti di un imprenditore 37enne, titolare di fondi di investimento. L'inchiesta è partita il 16 gennaio scorso, quando l'imprenditore si è presentato ai carabinieri raccontando di essere vittima delle richieste della coppia, residente a Legnano.

L'arresto

Ieri mattina i carabinieri della compagnia Duomo hanno bloccato l'uomo, a capo di un'impresa edile in fallimento, e la compagna mentre ricevevano cinquemila euro dalla vittima, un anticipo per la somma di 150mila euro pattuita affinché non divulgassero notizie riservate riguardanti i suoi affari e la sua vita privata. Ieri mattina, in accordo con gli investigatori, l'uomo ha finto di accettare la proposta dei due e li ha incontrati all'uscita dell'autostrada di Legnano per consegnare loro l'anticipo. Subito dopo aver preso i soldi la coppia è stata arrestata e accompagnata a San Vittore.