A Milano arriva Amazon Fresh: servizio di consegna spesa in giornata

Il servizio è disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano e Comuni limitrofi sia con Amazon Fresh, sia con U2 Supermercato. La consegna della spesa in giornata sarà estesa anche ad altre città entro fine anno

Amazon annuncia oggi l’arrivo di “Amazon Fresh”, il servizio di consegna della spesa in giornata, disponibile direttamente sul sito amazon.it/fresh oppure attraverso la shopping app di Amazon. Lo strumento è compreso nell’abbonamento Amazon Prime ed è disponibile per tutti i clienti Amazon Prime di Milano e zone limitrofe, nelle aree coperte dal servizio, a partire da oggi. La consegna della spesa in giornata da Amazon Fresh e dai partner locali sarà estesa ai milioni di clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della fine dell’anno.

Amazon Fresh

Amazon Fresh, con una selezione di oltre 10mila prodotti, offre tutto il necessario per la propria spesa: carne, pesce, snack, frutta secca, prodotti biologici tra cui verdura, pasta, uova, prodotti in scatola, e anche il necessario per la cura della casa e molto altro. La selezione è arricchita anche da prodotti di startup italiane (come le siciliane Komoosee e Assai) che offrono prodotti artigianali locali, tra cui la cioccolata di Modica e i pomodori secchi, oppure Mycookingbox, startup lombarda che propone scatole per cucinare con tutti gli ingredienti pronti per preparare cene gourmet e i migliori piatti della tradizione, a casa propria.

Il servizio

Coloro che si trovano nelle aree con Cap idonei possono richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh sul sito amazon.it/fresh, e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa. A Milano, e in diversi altri comuni dell’hinterland (inclusi Cologno Monzese, Rho e Opera) nelle aree coperte dal servizio, i clienti potranno effettuare la spesa settimanale su Amazon Fresh e U2 Supermercato attraverso la shopping app di Amazon oppure sul sito di amazon.it ai link www.amazon.it/fresh, e http://www.amazon.it/U2supermercato. I clienti Amazon Prime possono ricevere la consegna della spesa in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su sette. Con Amazon Fresh i clienti possono inoltre scegliere la comodità della consegna in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99 euro per ordini superiori ai 50 euro.

Responsabile Amazon Fresh: “Esperienza d’acquisto ancora migliore”

“Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di ricevere la propria spesa in giornata, e siamo entusiasti di poter offrire loro un’esperienza di acquisto ancora migliore con Amazon Fresh”, ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. “Da oggi, con la possibilità di fare la spesa nel negozio Fresh, si arricchisce e completa il nostro servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it che include anche l’offerta proposta da U2 Supermercato, il nostro partner di vendita in città”.