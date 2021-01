Covid, Lombardia in zona arancione. Scuole medie in presenza da lunedì

Lo ha annunciato il presidente Fontana. Gli alunni delle superiori potranno invece tornare in classe secondo l'organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture. In merito alla polemica sull'Rt, il governatore ribadisce “che i 'dati richiesti' alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard”

"Un'ottima notizia”. È questo il primo commento del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, al passaggio della regione dalla zona rossa a quella arancione, per il quale manca solo la firma del ministro Speranza alla nuova ordinanza (COSA SI PUO' FARE). Già da lunedì, dunque, gli alunni delle scuole medie potranno tornare in classe, mentre per quelli delle secondarie di secondo grado “le lezioni in presenza potranno riprendere secondo l'organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture”, spiega il governatore. "Regione Lombardia, per quanto di propria competenza - assicura - ha già attivato le procedure affinché il Trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture”. Riaprono anche i negozi. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)