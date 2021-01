Smog Lombardia, stop ai diesel fino a euro 4

Nei Comuni con più di 30mila abitanti, e in quelli più piccoli che hanno aderito al piano aria, da oggi vige il divieto di circolazione dalle 8:30 alle 18:30 per i diesel fino a euro 4 e la diminuzione di un grado delle temperature, in casa che dovranno quindi essere di 19°

Dopo quattro giorni consecutivi in cui il Pm10 supera il livello d'allarme di 50 microgrammi per metro cubo, scattano in tutta la Lombardia le misure antismog.

Le misure

Nei Comuni con più di 30mila abitanti, e in quelli più piccoli che hanno aderito al piano aria, da oggi vige il divieto di circolazione dalle 8:30 alle 18:30 per i diesel fino a euro 4 e la diminuzione di un grado delle temperature, in casa che dovranno quindi essere di 19° (con una tolleranza di due gradi). Fra le altre misure previste, anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle.