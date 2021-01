Covid, protesta ristoratori: in corteo dalla Brianza a Milano. VIDEO

Nel pomeriggio i manifestanti prenderanno parte a un presidio sotto Palazzo Lombardia. "Volevamo dare un segnale, far notare che siamo qua non per capricci ma perché non possiamo lavorare, perché da ottobre i nostri dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione”, spiegano

Sono un centinaio i ristoratori, baristi e proprietari di discoteche arrivati questa mattina a Milano dalla Brianza, per partecipare oggi pomeriggio alla manifestazione di protesta sotto Palazzo Lombardia. Dopo aver dato vita a un corteo di auto a passo d'uomo, che ha momentaneamente paralizzato la circolazione sulla Milano-Lecco, i manifestanti, suonando clacson e fischietti, sono poi entrati in città da via Fulvio Testi, scortati dalle auto della polizia. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A MILANO)

Le dichiarazioni

Un primo gruppo è partito da Giussano, al quale si sono aggiunte man mano altre macchine lungo il tragitto. La scelta della partenza non è stata casuale: si tratta infatti del punto in cui la Milano-Lecco si allarga a tre corsie. "Abbiamo lasciato libera la corsa d'emergenza e quella di sorpasso - ha spiegato all'ANSA Mauro Meda, imprenditore di Seregno - in modo che potessero passare i mezzi di soccorso e siamo andati a circa 40 km all'ora. Qualcuno arriverà al lavoro dieci minuti in ritardo, così capirà come ci sentiamo noi che non possiamo andare a lavorare. Volevamo dare un segnale - ha aggiunto -, far notare che siamo qua non per capricci ma perché non possiamo lavorare, perché da ottobre i nostri dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione”.