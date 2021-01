Incidente sul lavoro nel Milanese, grave 58enne

È avvenuto verso le 14 all'interno di una ditta in via Enrico Mattei, a Mesero. L'uomo, che secondo quanto si è appreso sarebbe uno dei titolari dell'azienda, è caduto da circa due metri ed è stato travolto da un cassone metallico

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un cassone di 100 chili che lo ha travolto, l'incidente è avvenuto all'interno della ditta Mattiolo in via Enrico Mattei attorno alle 14 di Mesero (Milano). L'uomo, che secondo quanto si è appreso sarebbe uno dei titolari dell'azienda, è caduto da circa due metri ed è stato travolto dal cassone metallico mentre manovrava un muletto, il mezzo si è rovesciato e il 58enne ha riportato un trauma alla testa e al ginocchio ed è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale Niguarda.