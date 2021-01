Sondrio, pastore scivola in dirupo per il ghiaccio

L'incidente è avvenuto a mille metri di quota e il pastore è stato ritrovato ferito dopo alcune ore di ricerche, in un primo momento condotte dai familiari e dagli amici dell'allevatore che non era rincasato

Un pastore di 56 anni scivolato in un dirupo, forsea causa della neve e del ghiaccio, è stato salvato dalla guardia di finanza, intervenuta con gli uomini del soccorso alpino e i pompieri.

I soccorsi

L'operazione di soccorso è stata effettuata sulle montagne della Valchiavenna, in territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio). L'incidente è avvenuto a mille metri di quota e il pastore è stato ritrovato ferito dopo alcune ore di ricerche, in un primo momento condotte dai familiari e dagli amici dell'allevatore che non era rincasato. È stato ricoverato, per i traumi riportati nella caduta, all'ospedale civile di Sondrio.