Covid Monza, primi anziani vaccinati nella Rsa San Pietro. VIDEO

In Italia la campagna vaccinale sugli anziani delle Rsa, che avrebbero dovuto essere i primi, procede a rilento. Nella Rsa San Pietro di Monza ieri il vaccino è stato somministrati ai primi 50 ospiti ed entro venerdì si completerà la prima dose per tutti i 120 anziani presenti nella struttura e per il personale sanitario, che ha aderito al 90%. Intanto, nella stanza degli abbracci, dove gli ospiti incontrano i parenti con tutte le precauzioni necessarie, si intravede la luce in fondo al tunnel.