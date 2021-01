Milano, Roberto Maroni dimesso da istituto neurologico dopo operazione

Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia ed ex ministro dell'Interno, è stato dimesso oggi dall'Istituto neurologico Besta di Milano. L'8 gennaio è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il malore accusato il 4 gennaio mentre era a casa sua a Lozza, in provincia di Varese. Inizialmente l'ex presidente della Lombardia è stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, poi è stato trasferito nel nosocomio milanese. Dopo l'operazione l'ospedale aveva parlato di condizioni "soddisfacenti" e di paziente "sveglio e cosciente".