Gallarante, maxi rissa con 100 giovani: denunciato 18enne

È stato denunciato il 18enne identificato ieri dalla polizia per aver preso parte alla maxi rissa tra giovani a Gallarate, in provincia di Varese, nel pomeriggio di venerdi scorso. Dovrà rispondere di rissa aggravata a seguito del ferimento di un 14enne. Gli inquirenti, coordinati dal pm di Busto Arsizio (Varese) Nadia Calcaterra, stanno proseguendo nell'identificazione degli altri partecipanti, giovani dai 12 ai 18 anni, residenti tra le province di Varese e Milano. (LA MAXI RISSA)

Le indagini

Al vaglio degli investigatori anche il movente del ritrovo divenuto scontro aperto in piazza. A quanto emerso già nelle prime ore dopo il fatto, i giovani si sarebbero organizzati su diverse piattaforme social, emulando presunti altri ritrovi in altre parti d'Italia, ma potrebbero esserci dietro anche screzi tra gruppi "rivali". In esame agli inquirenti anche due borsoni contenenti mazze, catene, pietre e un coltello, sequestrati sul posto