Covid Cremona, focolaio in casa di riposo: 66 positivi

Dei 49 ospiti, al momento 38 sono tenuti in isolamento all'interno della struttura mentre per 11 persone è stato disposto il ricovero in ospedale

Focolaio a Casa Serena, una residenza protetta per anziane gestita a Cremona dalle suore della Congregazione delle Figlie di Gesù Buon Pastore. Sessantasei persone sono risultate positive al Coronavirus.

In isolamento 38 ospiti, 11 ricoverati in ospedale

Si tratta di 49 ospiti, otto suore, cinque operatori e quattro volontari. Dei 49 ospiti, al momento 38 sono tenuti in isolamento all'interno della struttura mentre per 11 persone è stato disposto il ricovero in ospedale.