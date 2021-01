Covid Milano, a ospedale San Paolo supereroi visitano bimbi ricoverati

Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk che si sono calati dai tetti dell'ospedale per un saluto 'in quota' dalle finestre dei reparti

Sorpresa questa mattina per i piccoli pazienti dell'ospedale San Paolo di Milano: i bambini ricoverati in Pediatria hanno ricevuto la visita di Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk che si sono calati dai tetti dell'ospedale per un saluto 'in quota' dalle finestre dei reparti. Protagonisti dell'iniziativa i tecnici di EdiliziAcrobatica, società di manutenzione e intervento aereo su grattacieli e palazzi, travestiti da supereroi. Tra loro anche i manager della ditta.

Il saluto agli operatori sanitari

Sorrisi e gesti di incoraggiamento sono stati riservati agli operatori sanitari di turno. "Durante la prima ondata Covid le persone chiamavano 'supereroi' medici ed infermieri - ha dichiarato Matteo Stocco, direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano -. Oggi Hulk e Spiderman sono venuti in Ospedale a ringraziarli per la grande forza e professionalità dimostrata in questo lungo anno".

"Siamo felicissimi di collaborare per portare a pazienti e operatori sanitari una giornata di sorrisi - hanno dichiarato Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di EdiliziAcrobatica -. Il nostro progetto dei Supereroi Acrobatici, da cui è da poco nata la Onlus omonima, esiste proprio per dare un sorriso a un bambino. Ricominciare oggi, dopo i difficili mesi del lockdown, a portare allegria ai più piccoli è per noi una gioia immensa".