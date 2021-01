Busto Arsizio, minorenne picchiata anche con guinzaglio da fidanzato

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, una ragazzina di 16 anni è stata aggredita a pugni in faccia e con il guinzaglio del cane dal fidanzato, anche lui minorenne, lo scorso fine settimana.

La ricostruzione dei fatti

A quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla minore alla polizia (chiamata da lei stessa), non sarebbe stata neppure la prima volta. Dopo una lite per motivi banali, il ragazzino ha colpito la giovane con un pugno al volto e poi l'ha percossa con il guinzaglio del suo cane. A quel punto la 16enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ed è stata soccorsa e portata in ospedale non in gravi condizioni. Al momento la famiglia della minore non ha ancora sporto denuncia, e quella d'ufficio partirà all'esito dei referti.